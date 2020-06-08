طريقة عمل السلطة التركية بالجوز بـ 5 دقائق

يبحث الناس عن الطريقة المثلى لعمل السلطة التركية بالجوز، والتي تتميز بطمعها اللذيذ والشهي، فضلاً عن كونها طبق من أصول تركية أوروبية، المعروف بأصلتها الفريدة.

تُعد طريقة عمل السلطة التركية بالجوز سهلة وبسيطة أيضًا، ويترتب على الصانع تحضير مقادير السلطة، وتطبيق خطوات عملها كما هو موضح في الأسفل.

للسلطة التركية، رونق خاص تتميز به على موائد الإفطار، حيثُ تعتبر وجبة هامة تقدم على الموائد الخاصة في المناسبات والاكلات الجماعية، لهذا يفضلها الكثيرون من الناس، وان تكون موجودة دومًا على الموائد.

واشتهرت السلطة التركية عند سكان الدول العربية، بعد الانفتاح التي شهدته تلك الدول في العام العشرين بعد الالفين، واختلاطهم بالدول الأخرى، من خلالها تعرف الناس على المأكولات الشرقية والغربية، بحضورها القوي بين الوجبات الرئيسية، علاوة عن طعمها الشهي.

ويواصل موقع "فلسطين اليوم الاخباري"، تقديم خدمات لطرق عمل الوجبات والمشروبات المتنوعة، خلال هذا المقالة قدمنا لكم طريقة عمل السلطة التركية بالجوز.

زننوه لكم أيها السادة، أن في الآونة الأخيرة، ازدادت طلبات التعرف على طريقة عمل السلطة التركية بالجوز، المعروفة برونقها الخاص، عن غير السلطات الأخرى، ونتيجة ذلك قمنا بتوفير طريقة عمل السلطة.

وتنمي السلطة التركية بالجوز بعد ان حققت شهرةً واسعة بين العائلات العربية، إلى المطبخ التركي العريق.

وفي هذه المقالة سنتعرف إلى مكونات ومقادير السلطة التركية، وكذلك القيمة الغذائية لها.

مكونات السلطة التركية بالجوز:

ولقد وفرنا لكم ابرز مقادير ومكونات السلطة التركية بالجوز:

- جبنة : 100 غراماً (الجبنة التركية)

- الجوز : 40 غراماً

- الذرة : 30 غراماً

- زبيب : 25 غراماً

- الرمان : 70 غم

- الصلصة : 40 مل (صلصة الرمان)

- زيت الزيتون : حسب الرغبة

- عصير الليمون : حسب الرغبة

- خضار مشكلة : حسب الرغبة (للسلطة)

طريقة عمل السلطة التركية بالجوز:

. أولاً: في المرحلة الاولى اخلط الخضار مع الصلصة في وعاء، ثم اضع السلطة في طبق للتقديم.

ثانيًا: وبعد الانتهاء من الخطوة السابقة، قم بإضافة واحد تلو الآخر ما يلي (الجبنة، الجوز، الزبيب، الذرة، الرمان)، ثم قطعي الطماطم إلى أرباع.

رابعًا: قم برش صلصة الرمان ثم قدميها، وبهذا انتهت خطوات عمل السلطة التركية بالجوز، ونتمنى لكم إفطارًا هنيئًا.