"حماس" تعرب عن استغرابها لمحاكمة الأردن لأسير فلسطيني معتقل لدى الاحتلال

أعربت حركة "حماس"، اليوم الاثنين، استغرابها لما صدر من محكمة امن الدولة الاردنية من محاكمة اسير فلسطيني معتقل لدى الاحتلال الإسرائيلي، وعدد من اقاربه على خلفية اعمال مقاومة للعدو.

وأكد الناطق باسم "حماس" فوزي برهوم، ان الاحتلال الإسرائيلي عدو الشعبين الاردني والفلسطيني وكل دول المنطقة، وان مشاريعه الاستيطانية تهدف للنيل من الامة ومقدراتها وشعوبها وانظمتها.

وقال برهوم: "اننا في حركة حماس نعتبر ان فلسطين هي القضية المركزية للامة، بمستوياتها كافة، الرسمية والشعبية، واجبهم جميعا اسناد شعبنا الفلسطيني وتعزيز صموده، ودعم مقاومته ومناهضة كل مشاريعه ومخططاته".

وأضاف أن على الأنظمة العربية تجريم أي محاكمة لمن يقوم بهذا الواجب النابع من اصالة هذه الامة، فضلا عن كون احد من تم محاكمتهم اسيرًا في سجون العدو.

وشدّد برهوم، أن المطلوب من الجميع مواجهة المؤامرات والمشاريع التصفوية التي يحاول هذا العدو فرضها علينا وعلى دول المنطقة، مستهجنًا المحاكمة الأردنية في الوقت يسعى الاحتلال فيه لتنفيذ مخططاته بضم أجزاء من الضفة وغور الاردن وتهويد الاقصى.