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مواعيد التسجيل في الجامعات السعودية ١٤٤٢

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 21:02 - 08 يونيو 2020
السعودية السعودية
تقارير
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يبحث الكثيرون في هذه الأيام عن مواعيد التقديم بالجامعات السعودية.

و في هذا التقرير الموجز ننشر لكم مواعيد التسجيل في الجامعات السعودية  للعام ١٤٤٢ ه التالية:( جامعة الملك عبد العزيز – جامعة الأمير سلطان بن عبد العزيز – جامعة تبوك – جامعة نجران – جامعة الملك فهد – جامعة طيبة – جامعة بيشة ).

وننشر لكم القراء الأعزاء فيما يلي تقريراً بـ مواعيد التقديم فى الجامعات السعودية للعام الدراسي الجديد بالمملكة العربية السعودية 1442 .

  • موعد التقديم في جامعة الملك عبد العزيز :-  في اليوم الثالث من شهر جمادي أول لعام 1441
  • موعد التقديم في جامعة الأمير سلطان بن عبد العزيز:- في بديات الشهر الجاري وسيتم التسجيل في الجامعة.
  • موعد التقديم في جامعة تبوك:- يوم الأحد الموافق 16/6/1441 وسينتهي التقديم في يوم 27/6/1441
  • موعد التقديم في جامعة نجران:-  يوم الثلاثاء الموافق 26/5/1441 وسينتهي التقديم في يوم 4/6/1441
  • موعد التقديم في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن:- يوم الأحد الموافق 6/7/1441 وينتهي يوم الثلاثاء الموافق 14/8/1441.
  • موعد التقديم في جامعة طيبة:- يوم 7 من جمادي 1441 وينتهي التسجيل في يوم السبت 16 جمادي أول 1441 هجرية
  • موعد التقديم في جامعة بيشة:- في اليوم الثامن من شهر ربيع الأخر لعام1441 هجرية حتي يوم الثالث والعشرين من الشهر ذاته.
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