مواعيد التسجيل في الجامعات السعودية ١٤٤٢

يبحث الكثيرون في هذه الأيام عن مواعيد التقديم بالجامعات السعودية.
و في هذا التقرير الموجز ننشر لكم مواعيد التسجيل في الجامعات السعودية للعام ١٤٤٢ ه التالية:( جامعة الملك عبد العزيز – جامعة الأمير سلطان بن عبد العزيز – جامعة تبوك – جامعة نجران – جامعة الملك فهد – جامعة طيبة – جامعة بيشة ).
وننشر لكم القراء الأعزاء فيما يلي تقريراً بـ مواعيد التقديم فى الجامعات السعودية للعام الدراسي الجديد بالمملكة العربية السعودية 1442 .
- موعد التقديم في جامعة الملك عبد العزيز :- في اليوم الثالث من شهر جمادي أول لعام 1441
- موعد التقديم في جامعة الأمير سلطان بن عبد العزيز:- في بديات الشهر الجاري وسيتم التسجيل في الجامعة.
- موعد التقديم في جامعة تبوك:- يوم الأحد الموافق 16/6/1441 وسينتهي التقديم في يوم 27/6/1441
- موعد التقديم في جامعة نجران:- يوم الثلاثاء الموافق 26/5/1441 وسينتهي التقديم في يوم 4/6/1441
- موعد التقديم في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن:- يوم الأحد الموافق 6/7/1441 وينتهي يوم الثلاثاء الموافق 14/8/1441.
- موعد التقديم في جامعة طيبة:- يوم 7 من جمادي 1441 وينتهي التسجيل في يوم السبت 16 جمادي أول 1441 هجرية
- موعد التقديم في جامعة بيشة:- في اليوم الثامن من شهر ربيع الأخر لعام1441 هجرية حتي يوم الثالث والعشرين من الشهر ذاته.
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