الكويت تصرف 6 أشهر بدل بطالة للمواطن الموقوف عن العمل

في بادرة إنسانية للهيئة العامة للقوي العاملة بالكويت صرحت اليوم المتحدثة باسم الهيئة ” أسيل المزيد” عن قيام الهيئة بصرف 6 أشهر مكافأة للخريجين ودعما للعمالة الوطنية وللموقفين عن العمل وللذين ليس لديهم أي دخل أو راتب ثابت .

وكانت مثل هذه القرارات الإنسانية قد تم تطبيقها منذ أن تفشي فيروس كورونا في البلاد وتضامنا مع الأسر الكويتية التي ليس لها أي دخل وأيضا الخريجين الذين لم يتم تعيينهم بعد بالحكومة او بالقطاع الخاص .

موقع الهيئة الالكتروني يستقبل كل المستفيدين

وبحسب الأنباء الكويتية، فقالت اسيل المزيد: “حسب قانون التأمين ضد البطالة بإمكان أي مواطن ترك عمله بالقطاع الخاص لأي سبب من الأسباب أن يتقدم بطلب عبر موقع الهيئة الالكتروني ليستفيد من بدل البطالة المقررة بالقانون ولمدة 6 أشهر بعد تسجيله لدى التأمينات الاجتماعية لحين إيجاد عمل بديل لمدة أقصاها 6 أشهر"، لافتة إلى أن جميع المسجلين بالهيئة تحت أي بند من بنود دعم المواطنين لم يتم إيقاف أي مستحقات لهم سواء دعم عمالة وطنية أو مكافأة الخريجين أو بدل بطالة”.

واختتمت تصريحاتها الهامة قائلة”أن الهيئة تتلقى أي شكوى بخصوص الإيقاف عن العمل للمواطنين من القطاع الخاص في ظل الأزمة الحالية وتعمل على معالجة الوضع وفق القانون.

رابط الهية العامة للقوي العاملة بالكويت

رابط موقع الهيئة العامة للقوي العاملة بالكويت للاستعلام عن كافة الأمور المتعلقة بمثل هذه الإعانات والمكافآت الخاصة وكل مايتعلق بالقوي العاملة وخدماتها التي تقدمها للمواطن الكويتي من هنا