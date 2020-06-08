الخارجية الفلسطينية تعلن تشكيل لجنة حكومية لمتابعة إجلاء العالقين إلى أرض الوطن

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الإثنين، تشكيل لجنة حكومية وزارية لمتابعة قضية إجلاء وإعادة العالقين الفلسطينيين في دول العالم إلى أرض الوطن.

وأوضحت الوزارة الخارجية، أن اللجنة الحكومية تضم عضوية وزارات :(المالية، الصحة، النقل والمواصلات، الشؤون المدنية، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وجهاز المخابرات العامة) برئاسة وزارة الخارجية والمغتربين.

وأكدت على موافقة الجانب الأردني فتح المطارات والمعابر لاستقبال العالقين، وتسهيل دخولهم إلى فلسطين.

وأشارت الخارجية، إلى أن الأردن ستعلم الوزارة قبل عشرة أيام على الأقل من موعد وصولهم إلى الأردن، كما ذكرت ان اللجنة الحكومية اتخذت قراراً بإطلاق العملية بدءاً من العالقين في جمهورية مصر العربية بالتنسيق مع الأطراف كافة.

ولفت إلى أنّ الوزارة اغلقت باب حجز تذاكر السفر مع احدى الشركات المصرية الخميس الماضي، وذلك بجهود من سفارة دولة فلسطين في القاهرة، وبالتعاون مع السلطات المصرية المختصة.

وذكرت "حوالي 1600 مواطن فلسطيني وطالب عالقون، يرغبون بالعودة إلى أرض الوطن"، مؤكدةً أنه جاري التنسيق مع الجانبين المصري والأردني لتحديد المواعيد النهائية لعودتهم.

كما وأكدت تعذر الإعلان عن موعد الإجلاء الفعلي للعالقين، بسبب عدم الانتهاء من الترتيبات والتنسيقات اللازمة.

وضمن شروط اللجنة الوزارية، قالت :"إن دولة فلسطين غير مسؤولة عن إعادة الطلبة لجامعاتهم في حال فتحت أبوابها للدراسة، وستكون هذه مسؤولية الطالب لوحده".

وأشارت إلى أن المسافر يتحمل سعر التذكرة ومصاريف السفر وتكاليف النقل البري من المطار إلى الجسر، ومن الاستراحة الى المحافظة المعنية.

وذكرت: "يكون التعامل مباشرة ما بين المسافر وشركة الطيران أو شركة النقل، على أن يدفع سعر التذكرة وقيمة النقل من المطار للجسر البالغ قيمتها (21 دينار أردني) دفعة واحدة لشركة الطيران المعنية".