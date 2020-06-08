رابطة علماء فلسطين : الدكتور الراحل "شلح" علماً من أعلام الجهاد والمقاومة

نعت رابطة علماء فلسطين اليومالاثنين القائد الوطني الكبير د. رمضان شلح، الأمين العام السابق لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين.

و جاء في بيان النعي:

قال الله تعالى: { يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ، ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، وَادْخُلِي جَنَّتِي } صدق الله العظيم

تتقدم رابطة علماء فلسطين ممثلة برئيسها النائب د. مروان محمد أبو راس، وأعضاء مجلس إدارتها، وجمعيتها العمومية، من الأمتين العربية والإسلامية عامة، ومن الشعب الفلسطيني خاصة، ومن الأخوة في قيادة حركة الجهاد الإسلامي لتحرير فلسطين، ومن عائلة شلح الكرام، بأحر التعازي والمواساة بوفاة القائد الوطني الكبير المجاهد د. رمضان عبدالله شلح، الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي وأحد أبرز القادة الفلسطينيين.

وإذ تنعى الرابطة الفقيد لتؤكد بأنه كان علماً من أعلام الجهاد والمقاومة، وقائداً كرس كل حياته لخدمة شعبه، ونصرة قضيته، وأنه قضى حياته حاملاً هم أبناء شعبه الفلسطيني في الداخل والخارج، وكان من أبرز القيادات الفلسطينية الحريصة على تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.

وإن رابطة علماء فلسطين لتسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته, وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن يعوض الشعب الفلسطيني بفقيدهم خيراً ، وإنا لله وإنا إليه راجعون.