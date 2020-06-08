وفد حكومي يقدم واجب العزاء بوفاة د. رمضان شلح

قدم وفد رفيع من حكومة غزة، اليوم الاثنين، واجب العزاء بوفاء الفقيد الراحل د. رمضان شلح، الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي، وذلك في بيت العزاء المقام في ساحة الكتيبة بمدينة غزة.

وشارك في تقديم العزاء وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء توفيق أبو نعيم، ورئيس لجنة متابعة العمل الحكومي د. محمد عوض، وعدد من وكلاء الوزارات والشخصيات الحكومية، وقادة الأجهزة الأمنية والإدارات والهيئات بوزارة الداخلية والأمن الوطني.

واستقبلت قيادات من حركة الجهاد الإسلامي وشخصيات وطنية، الوفد الحكومي في بيت العزاء، فيما استذكر الوفد مناقب الفقيد د. رمضان شلح، وموافقه الوطنية.

وأُعلنت حركة الجهاد الإسلامي، يوم السبت الماضي، وفاة أمينها السابق د. رمضان شلح، بسبب مرض عضّال، وتم دفن جثمانه الطاهر أمس، في مقابر الشهداء بسوريا، فيما فتحت "الجهاد" بيت عزاء للأمين في ساحة الكتيبة بمدينة غزة،لمدة ثلاثة أيام.









