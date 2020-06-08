أسهل طريقة عمل السلطة التركية بالجوز في البيت

طريقة عمل السلطة التركية بالجوز، وتعتبر تلك الطريقة المثلى من أفضل الوجبات التي تؤكل لدى السكان، بسبب طعمها اللذيذ ومنظرها الفريد، وتُعد السلطة التركية بالجوز، من السلطات المشهورة لدى الناس في الدول العربية، والحاضر دومًا على موائد الإفطار، خاصة في المناسبات والأكلات الجماعية، إذ يفضل الكثيرين من الأهالي تناولها يوميًا، لطعمها الشهي.

موقع فلسطين اليوم الاخباري، لا يزال يفحم نفسه في تقديم خدمات لطرق عمل الوجبات والمشروبات المتنوعة، سواء كانت تلك المأكولات الشرقية والغربية، وفي هذا المقالة سنوفر لحضراتكم طريقة عمل السلطة التركية بالجوز.

ونريد أن ننوه لكم، أنه في الآونة الأخيرة ازدادت عمليات البحث على محركات الانترنت للتعرف على طريقة عمل السلطة التركية بالجوز، المعروفة برونقها الخاص، عن غير السلطات الاخرى.

كما أن السلطة التركية بالجوز استطاعت عن تجعل من ذاتها شهرةً واسعة بين العائلات العربية، وهي من الأطباق التي تنتمي إلى المطبخ التركي العريق.

وتعتبر طريقة عمل السلطة التركية طريقة في البيت سهلة جدًا، إذ عليك تحضير مكوناتها ومعرفة خطوات عملها، كما هو موضح في الاسفل.

وفي هذه المقالة سنتعرف إلى مكونات ومقادير السلطة التركية، وكذلك القيمة الغذائية لها.

إليك مكونات السلطة التركية بالجوز:

ولقد وفرنا لكم ابرز مقادير ومكونات السلطة التركية بالجوز:

- جبنة : 100 غراماً (الجبنة التركية)

- الجوز : 40 غراماً

- الذرة : 30 غراماً

- زبيب : 25 غراماً

- الرمان : 70 غم

- الصلصة : 40 مل (صلصة الرمان)

- زيت الزيتون : حسب الرغبة

- عصير الليمون : حسب الرغبة

- خضار مشكلة : حسب الرغبة (للسلطة)

تعرف على طريقة عمل السلطة التركية بالجوز:

. أولاً: في المرحلة الاولى اخلط الخضار مع الصلصة في وعاء، ثم اضع السلطة في طبق للتقديم.

ثانيًا: وبعد الانتهاء من الخطوة السابقة، قم بإضافة واحد تلو الآخر ما يلي (الجبنة، الجوز، الزبيب، الذرة، الرمان)، ثم قطعي الطماطم إلى أرباع.

رابعًا: قم برش صلصة الرمان ثم قدميها، وبهذا انتهت خطوات عمل السلطة التركية بالجوز، ونتمنى لكم إفطارًا هنيئًا.