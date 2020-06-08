بريطانيا تسجل عشرات الوفيات الجديدة بسبب "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الاثنين، تسجيل عشرات الوفيات الجديدة في الدولة خلال الساعات 24 الأخيرة، جراء إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت الصحة البريطانية، أنها سجلت وفاة لـ55 شخصًا، بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في إنجلترا إلى 40597.

وأوضحت، أن عدد الإصابات بالوباء، وصل إلى 287 ألف حالة.

وفي الولايات المتحدة الامريكية، فقد وصل اجمالي الإصابات فيها 1.99 مليون إصابة، وتعافي 526 ألف حالة، ووفاة 118 ألف شخص.

عالميًا، ارتفع تعداد إصابات الوباء القاتل حول العالم إلى 7 ملايين و137 ألف و209 إصابة، تعافى منهم 3 ملايين و481 ألف، 844، فيما تجاوز عدد الوفيات 402 ألف وفاة، 85 بالمئة من تلك الحالات في أوروبا والويلات المتحدة.