الاحتلال يعتقل مواطنين  في الضفة المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مواطنين من الضفة الغربية، بعد اقتحام بلدات وقرى فلسطينية عدة.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنًا من قرية "خربة الحديدية" في منطقة الاغوار، وآخر في مخيم بلاطة جنوب نابلس، على حاجز "حوارة".

وبدوره، أكد مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس معتز بشارات، أن جنود الاحتلال اعتقلت المواطن لطفي محمد بني عودة، بعد اقتحام المضارب البدوية في منطقة خربة الحديدية في وادي المالح.

وأما الأسير الثاني هو محمد ساحلي من سكان مدينة نابلس، اعتقلته أثناء مروره عبر الحاجز.

يشار إلى أن ما يزيد عن 6 آلاف أسير فلسطيني يقبعون داخل سجون الاحتلال، التي تفتقر لأدنى متطلبات المعيشية والصحية، ما تسبب بزهاء أرواح، وأمراض مزمنة.