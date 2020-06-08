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سرايا القدس تُسيًّر مسير عسكري كبير تجاه "بيت عزاء" د. رمضان شلح

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 18:37 - 08 يونيو 2020
سرايا القدس تُسيًّر مسير عسكري كبير تجاه "بيت عزاء" د. رمضان شلح سرايا القدس تُسيًّر مسير عسكري كبير تجاه "بيت عزاء" د. رمضان شلح
تقارير
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انطلق مسير عسكري لسرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مساء اليوم الاثنين من ساحة السرايا وسط مدينة غزة تجاه "بيت عزاء" الدكتور رمضان عبدالله شلح الأمين العام السابق للحركة وذلك في ساحة الكتيبة غرب غزة.

وشارك المئات من عناصر سرايا القدس في المسير العسكري تأكيدًا منهم على تمسكهم بنهج الأمين العام السابق د. رمضان عبدالله شلح "أبا عبدالله" في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي حتى تحرير كامل تراب فلسطين المحتلة.

وكانت حركة الجهاد الإسلامي أقامت "بيت عزاء" للدكتور رمضان عبدالله في ساحة الكتيبة غرب مدينة غزة، حيث أمه جماهيرٌ غفيرة من كافة أطياف شعبنا وفصائله على اختلاف ألوانهم وتوجهاتهم وانتماءاتهم السياسية والحزبية.

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