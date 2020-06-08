الاحتلال يخطر 6 مواطنين بهدم مساكنهم جنوب الخليل

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، ستة مواطنين فلسطينيين بهدم مساكنهم وحظائر ماشيتهم وبئر مياه، في خلتي الخالدية وغزوة، جنوب شرق بلدة يطا جنوب الخليل المحتلة.

والمواطنين الأربعة المهددون بهدم مساكنهم هم: "نعيم عودة شتات - صبحي محمد عبد ربه - خليل عيسى اليتيم - احمد إسماعيل الدبابسة - حسن احمد شتات - محمود يوسف شتات

واستنكر منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تهدف إلى الاستيلاء على أراضي المواطنين وتوسيع رقعة الاستيطان في بلدات وقرى وخرب جنوب الخليل.

وأوضح جبور أن قوات الاحتلال تعمل على ارغام الفلسطينيين على الرحيل عن أراضيهم التي ورثوها عن آبائهم ويعيشون فيها منذ عشرات السنين.

ودعا الجبور، للتصدي لجميع هذه المحاولات، والإصرار على البناء في المناطق التي تحاول سلطات الاحتلال الاستيلاء عليها.