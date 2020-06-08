سفيرة أمريكية: نواصل جهودنا لجلب الفلسطينيين لطاولة المفاوضات مع "اسرائيل"

أكدت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، أن بلادها تواصل جهودها لجلب الفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات مع "إسرائيل" بشأن الموافقة على خطة (صفقة ترامب) المثيرة للجدل.

وقالت السفيرة الأمريكية: "إن صفقة القرن ليست منقوشة في الصخر، ولكن إلى أن نعقد حواراً مع الفلسطينيين، لن يكون هناك شيء".

وأضافت: "المسؤولون الأميركيون يعملون بشكلٍ وثيقٍ للغاية للتأكد من أن الفلسطينيين والإسرائيليين يفهمون أن هذه الخطة مفصلة للغاية، وواقعية للغاية، وقابلة للتنفيذ للغاية، وتفي بالمتطلبات الأساسية لإسرائيل والشعب الفلسطيني" كما زعمت.

وأضافت: "إلى أن نجري حواراً، لن يكون هناك شيء، لذا أنا أُؤكد حقاً أنّ علينا الوصول إلى الطاولة".

يُشار إلى أن صفقة القرن تسعى إلى تصفية ما تبقى من الأراضي الفلسطينية، وذلك بقيام دولة فلسطينية متقطعة على 70% من أراضي الضفة الغربية المحتلة فقط تكون عاصمتها إحدى البلدات المحاذية للقدس كبلدة أبوديس.

وتُلغي الصفقة الأمريكية حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة، كما تُنهي كل المطالب الفلسطينية، وستكون تلك الدولة مشروطة بمتطلبات مختلفة، بما في ذلك ما يلي:

- أن تكون منزوعة السلاح

- الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية

- حق إسرائيل بالسيطرة الأمنية الشاملة في الضفة الغربية.