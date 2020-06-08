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حزب الرفاه الموريتاني: لنجعل من وفاة الدكتور شلح مناسبة لإسقاط المشاريع التصفوية

  • فلسطين اليوم - نواكشوط
  • 16:53 - 08 يونيو 2020
رمضان شلح رمضان شلح
تقارير
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بيان تعزية

حزب الرفاه موريتانيا

 

علمنا ببالغ الحزن والأسى خبر رحيل المجاهد الصادق الصلب الاخ رمضان عبد الله شلح أحد ابرز المؤمنين بالكفاح المسلح سبيلا لتحرير فلسطين كل فلسطين من النهر الى البحر،  الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي .

إننا في حزب الرفاه إذ  نعزي انفسنا وكافة أحرار الأمة لنوجه في نفس الوقت تعزية خاصة ومواساة الى كل المقاومين الصادقين القابضين على البندقية في مواجهة الكيان الغاصب رافضين الذل والاستسلام  مصممين على تحرير الارض والمقدسات مهما كان الثمن والتضحيات.

رحم الله المجاهد رمضان عبد الله شلح  وأسكنه فسيح جناته وألهم  ذويه الصبر والسلوان  والمجاهدين الصمود والثبات داعين ان تكون هذه المناسبة الأليمة فرصة لتصحيح مسار البعض وتوحيد الصف الفلسطيني والبندقية المجاهدة لإسقاط المشاريع التصفوية الاستسلامية ومشاريع التطبيع.

من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ( صدق الله العظيم) وإنا لله وإنا إليه راجعون.

 

حزب الرفاه موريتانيا

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