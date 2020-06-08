حقيقة وفاة المطرب الإماراتي حسين الجسمي

نفى المكتب الفني الخاص بمجموعة "إم بي سي" السعودية، ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية بشأن وفاة المطرب الإماراتي حسين الجسمي، وذلك بعدما راجت شائعة بهذا الشأن خلال الساعات الماضية.

وكشفت شذى قطان، المذيعة بمحطة راديو بانوراما إف أم، أن زياد حمزة، المدير العام لقطاعي الموسيقى والإذاعات في الشبكة السعودية، أجرى اتصالًا هاتفيًا بالنجم حسين الجسمي، للاطمئنان عليه والتحقق مما تم نشره، موضحًة أن الجسمي استنكر ما تم نشره.

وكتبت شذى قطان تغريدة لها عبر حسابها على "تويتر"، قالت فيها: "بعد تداول بعض المواقع الإلكترونية خبرًا كاذبًا ادعى وفاة الفنان حسين الجسمي، ينفي المكتب الفني ‏في مجموعة إم بي سي هذا الخبر".

وأضافت شذى: "أجرى المدير العام لقطاعي الموسيقى والإذاعات، زياد حمزة، اتصالًا هاتفيًا بالجسمي الذي استنكر ‏بدوره تداول هذه الشائعة المغرضة".‏

من جانبه كان رد حسين الجسمي على تلك الشائعة التي لاقت رواجها على نطاق واسع، بالكشف عن موقفه من انتشار الشائعات بشكل عام، حيث أطلق تغريدة عبر حسابه الرسمي عبر "تويتر"، قال فيها: "لا تردد الشائعات، ولا تستمع إليها. الحمد لله".

يُذكر أن آخر الحفلات الفنية التي أحياها حسين الجسمي، كانت في المغرب، حيث اختتم فعاليات مهرجان موازين بمجموعة من أفضل أغانيه.