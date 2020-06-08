جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن تنفيذ ضربات جوية على أهداف إيرانية

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين، بتنفيذ ضربات جوية على أهداف إيرانية وأخرى مدعومة من إيران في سوريا ولبنان، وذلك عقب تردد تقارير عديدة عن هجمات صاروخية لم تعلن جهة مسؤوليتها عنها في الأشهر القلائل الماضية.

وقال قائد القوات الجوية في جيش الاحتلال الإسرائيلي "عميرام نوركين"، في ​مؤتمر​ عبر تقنية الفيديو: "إن سلاح الجو عزز ضرباته الجوية على أهداف ​إيرانية وأخرى مدعومة من إيران في ​سوريا​ و​لبنان​".

وزعم نوركين أن "إيران كانت الهدف لتلك الضربات التي كانت تهدف لردع القدرات الاستراتيجية الإيرانية في المنطقة".

وأضاف: "عملت القوات الجوية في نطاقات أوسع خلال وقت كورونا، مقارنة بما قبل الكورونا".

وكان المرشد الأعلى في إيران السيد علي خامنئي، قال إن إيران ستدعم أي بلد أو جماعة تقاتل "إسرائيل".

وتابع خامنئي: "سنساعد وندعم أي دولة أو أي جماعة في أي مكان تعارض وتقاتل الكيان الصهيوني ولن نتردد في قول ذلك".

فيما علق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قائلًا: إن "تهديد خامنئي بتنفيذ الحل النهائي ضد إسرائيل يذكر بخطة الحل النهائي النازية لإبادة الشعب اليهودي. يجب عليه أن يعلم بأن كل نظام يهدد إسرائيل بالتدمير يواجه خطرا مماثلًا".