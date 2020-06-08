"الزراعة" بغزة توضح حقيقة وجود حالات تسمم بسبب البطيخ والشمام

أكدت وزارة الزراعة بغزة، أن كل المنتجات الوطنية، بما فيها البطيخ والشمام سليمة وآمنة وذات جودة عالية، وتخضع لأنظمة الفحص والرقابة وخالية من المتبقيات.

وأضافت الزراعة في تصريحات صحفية "طواقمنا الفنية متواصلة مع المزارعين في الحقل، وتقدم كافة الخدمات الارشادية التي من شأنها حماية المنتج المحلي".

وطالبت الوزارة المواطنين إلى عدم الالتفات لكل ما يطعن بالمنتجات الوطنية التي نفتخر بها، علما أن الوزارة مع الجهات المختصة تتابع أي شكاوي بالخصوص.

وقد تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء تفيد بوصول حالات تسمم إلى المستشفيات المحلية بسبب تناولهم لفاكهة الشمام.