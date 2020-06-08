ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

"الزراعة" بغزة توضح حقيقة وجود حالات تسمم بسبب البطيخ والشمام

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:20 - 08 يونيو 2020
تقارير
جوال
مشاركة

أكدت وزارة الزراعة بغزة، أن كل المنتجات الوطنية، بما فيها البطيخ والشمام سليمة وآمنة وذات جودة عالية، وتخضع لأنظمة الفحص والرقابة وخالية من المتبقيات.

وأضافت الزراعة في تصريحات صحفية "طواقمنا الفنية متواصلة مع المزارعين في الحقل، وتقدم كافة الخدمات الارشادية التي من شأنها حماية المنتج المحلي".

وطالبت الوزارة المواطنين إلى عدم الالتفات لكل ما يطعن بالمنتجات الوطنية التي نفتخر بها، علما أن الوزارة مع الجهات المختصة تتابع أي شكاوي بالخصوص.

وقد تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء تفيد بوصول حالات تسمم إلى المستشفيات المحلية بسبب تناولهم لفاكهة الشمام.

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات