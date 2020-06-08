الاحتلال يُصادر خيما ومواد بناء ويخطر بهدم بركسات جنوب شرق الخليل

صادرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، قبل ظهر اليوم، خيم سكنية ومواد بناء، واخطرت بهدم مساكن وبئر مياه في قرية بيرين جنوب شرق الخليل، وتجمعات غزيوه والخالدية جنوب الخليل.

وأفاد فؤاد العمور منسق لجان الحماية والصمود في جبل جنوب الخليل، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال ترافقهم آليات، داهموا قرية بيرين وهدمت خيما وبركسات سكنية وصادرتها كما صادرت مواد بناء تعود مليكتها لمواطنين من عائلة برقان والفقير، وهي تأوي أكثر من 20 نسمه بين أطفال ونشاء وشيوخ.

وأضاف العمور، ان قوات الاحتلال سلمت اخطارات بهدم مساكن في تجمعات غزيوه والخالدية في مسافر يطا جنوب الخليل، تعود ملكيتها للمواطنين: نعيم عوده اشحاده شتات ، محمود يوسف عواد شتات، صبحي محمد اسماعيل عبد ربه، خليل عيسى ربعي، و احمد دبابسة ، كما سلمت اخطاراً بهدم بئر لمياه الشرب يعود ملكيته حسن احمد شتات.

وطالب العمور، المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان، للتدخل العاجل لوقف الهجمة الاحتلالية الاستيطانية الشرسة، على قرية بيرين.