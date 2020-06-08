جماعة الإخوان المسلمون تعزي بوفاة د. شلح

نعى الدكتور محمود حسين، الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمون، اليوم الاثنين 8/6/2020، الدكتور رمضان عبد الله شلح الأمين العام السابق لحركة الجهاد في فلسطين المحتلة.

وقالت جماعة الإخوان المسلمون: ننعى للأمة المجاهد الفلسطيني الكبير الدكتور رمضان عبد الله شلح الأمين العام السابق لحركة الجهاد في فلسطين المحتلة، وأحد مؤسسيها والقائد البارز في ميدان الجهاد والمقاومة ،وابن مدينة غزة المبعد عنها بقرار من سلطة الاحتلال، والذي توفي مساء أمس السبت 14 شوال 1441هجرية-الموافق 6 يونيو 2020م.

وأضافت الجماعة في بيان صحفي أن د. شلح توفي بعد مسيرة حافلة بالكفاح من أجل تحرير وطنه من المحتل الصهيوني.

وذكرت أن د. شلح قاد حركة الجهاد في فترة دقيقة قدم خلالها نموذجا فذا في جسارة الموقف وكلمة الحق، والثبات علي طريق الجهاد والدعوة إلى الله عز وجل، انتصارا لقضية فلسطين وعملا من أجل الإسلام الحنيف .

وأضافت:"نسأل الله عز وجل أن يتغمّده برحمته ومغفرته وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنةً مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي " ( ٢٧ - ٣٠ ) الفجر..

وتقدمت جماعة الإخوان بخالص العزاء لحركة الجهاد وفصائل المقاومة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني عامة ، كما تتقدم بخالص العزاء لأسرته الكريمة وإخوانه وتلاميذه ومحبيه وعارفي فضله، سائلين الله لهم جميل الصبر وحسن العزاء .