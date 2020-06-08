القومي يعزى بشلح: ستفتقده فلسطين وميادين الجهاد ودول المقاوم

أبرق القائم بمهام رئيس "الحزب السوري القومي الاجتماعي" وائل الحسنية إلى الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين زياد نخالة، معزياً بالأمين العام السابق للحركة رمضان عبدالله شلح.

وقال الحسنية في البرقية: "آلمنا كثيراً رحيل القائد المقاوم رمضان عبد الله شلح، لقد كان بحق قائداً مميزاً وشجاعاً ستفتقده فلسطين التي سكنت عقله وقلبه، كما ستفتقده ميادين الجهاد وأحزاب وقوى ودول المقاومة في أمتنا.

وأضاف: عرفناه بانتمائه إلى فلسطين، بمواقفه الصلبة الصادقة، بثباته على نهج المقاومة خيارًا وحيدًا لتحرير فلسطين، كيف لا وهو الذي اختار سلوك طريق المقاومة من خلال حركة مجاهدة، التزمت خيار المواجهة ضد العدو اليهودي".

وتابع:"إن رحيل القائد المقاوم رمضان عبدالله شلح، خسارة كبيرة لا تعوض، غير أن حركتكم التي تذخر بالمناضلين المضحين، ولادة للقادة، ويوم توهم العدو اليهودي القضاء على حركتكم باغتيال مؤسسها الشهيد المقاوم فتحي الشقاقي، كان الرد على الاغتيال بانتخاب القائد شلح أمينا عاما، والاستمرار في النهج المقاوم ذاته".