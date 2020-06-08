بعد الحديث عن تسمم حالات بسبب الشمام والبطيخ ..زراعة غزة توضح

أكدت وزارة الزراعة بغزة اليوم الاثنين 8/6/2020 ، أن كل المنتجات الوطنية، بما فيها البطيخ والشمام "سليمة وآمنة وذات جودة عالية"، رداً على ما يتم تداوله بشأن وجود عدد من حالات التسمم في صفوف المواطنين في قطاع غزة بفعل "الشمام".

وبينت وزارة الزراعة خلال تقرير مقتضب ان كافة المنتجات الزراعية تخضع لأنظمة الفحص والرقابة وخالية من المتبقيات.

وشددت الوزارة على ان طواقمها الفنية متواصلة مع المزارعين في الحقل، وتقدم كافة الخدمات الارشادية التي من شأنها حماية المنتج المحلي.

وأهابت وزارة الزراعة بالمواطنين إلى عدم الالتفات لكل ما يطعن بالمنتجات الوطنية التي نفتخر بها، علما أن الوزارة مع الجهات المختصة تتابع أي شكاوي بالخصوص.

ويشار الى ان عدد من المواطنين وخلال اليومين الماضيين تناقلوا معلومات حول تسمم عائلة فلسطينية كاملة شمال القطاع ، اضافة الى تسمم شخصين آخرين بالأمس.