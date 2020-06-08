العلامة اللبناني النابلسي مُعزياً بشلح: أضاء الطريق للمقاومين

قدّم الشيخ عفيف النابلسي تعازيه الحارة لقيادة حركة الجهاد الإسلامي بوفاة المجاهد الدكتور رمضان عبد الله شلح.

وقال النابلسي في بيان له أن "الفقيد كان في مقام الجهاد سريع الخطى، يضيء الطريق للمقاومين ، ويحملهم على جادة الشهادة والحرية والمجد"، مضيفا : "أنا لا أنساه خطيباً يدافع عن حقٍ لا يضيع طالما وراءه مطالب. وفي حوارات الأخوة تعزيزاً للوحدة الفلسطينية ولئلا يتنازل أحدٌ منهم للمجرم الإسرائيلي مهما بلغ في عتوه وجبروته".

وتابع النابلسي : "خلال كل الاعتداءات التي رجفت خلالها قلوب الضعفاء، كان القويّ الأبيِّ ينادي بالمقاومة ويدعو الى التضحية مهما بلغت الأثمان، وذكر أن "الفقيد العزيز رحل بعد أن اطمأن إلى أنَّ المقاومة ثابتة راسخة، وأنَّ من تركهم لن يغادروا الطريق، ولن يتخلوا عن السلاح مهما عظُمت التحديات".

وختم قائلا "ها نحن نشهد لك، أيها الفقيد العزيز، بالإيمان والجهاد والثبات ، وأنَّك لم تَهن ولم تضعُف ولم تتراجع بل بقيت في خندق المقاومين المدافعين عن أشرف قضية".