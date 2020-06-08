حركة الإصلاح والوحدة: شلح شهيد الأمة الإسلامية والقدس وكل فلسطين

أكد رئيس حركة الإصلاح والوحدة الشيخ الدكتور ماهر عبدالرزاق اليوم الاثنين 8/6/2020، أن العالم الاسلامي والعربي فقد قائداً ومُجاهداً وبطلاً برحيل الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي الدكتور رمضان عبدالله شلح".

واعتبر عبد الرازق د. شلح أنه شهيد الأمة الاسلامية والقدس وكل فلسطين"، قائلاً:" هذا القائد الذي نذر حياته لأجل القضية الأسمى في حياتنا وهي فلسطين والقدس وكان نبراسا اقتدت به كل الأجيال الذين اقتبسوا منه عشقهم للقضية والجهاد ضد الصهاينة حتى تحرير كامل فلسطين، فكان المعلم والمجاهد واعطى نوعية جديدة ومميزة في طرق الجهاد والمقاومة التي أرعبت اليهود وزلزلت عروشهم".

وتقدم الشيخ عبد الرزاق، باسم الحركة بـ"التعازي الحارة لكل الأمة الإسلامية والعربية ومن كل الشعب الفلسطيني ومن عائلته في حركة الجهاد الإسلامي".