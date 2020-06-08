القائد العام للحرس الثوري يعزي بوفاة الراحل رمضان شلّح

عزى القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي بوفاة الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي الراحل رمضان عبدالله شلح، مؤكداً أن المقاومة سوف لن تنسى أهداف هذا المجاهد.

جاء ذلك، في برقية تعزية وجهها اللواء سلامي إلى الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد نخالة برحيل الأمين العام السابق للحركة رمضان عبد الله شلح قال فيها: تلقينا وكل كوادر حرس الثورة الإسلامية ببالغ الأسى والأسف نبأ الرحيل المؤلم للمجاهد العظيم والمناضل الدؤوب للانتفاضة الفلسطينية المقدسة الاخ الجليل الدكتور رمضان عبدالله شلح الامين العام السابق لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين.

وأضاف: لاشك أن جغرافيا المقاومة والانتفاضة الفلسطينية سوف لن تنسى اهداف هذا المجاهد الابي السامية والمشرقة الذي يذكّر بالإرادة والمقاومة الصلبة للشعب الفلسطيني المظلوم ويبشر بتحرير القدس ومستقبل مشرق وزاخر بالأمل والفخر لهذا الشعب البطل والقضاء على الكيان الصهيوني المجرم والقاتل للأطفال وازالة هذه الغدة السرطانية من المنطقة، وستحتفظ في ذاكرتها التاريخية بذكرى هذا المجاهد الى جانب قائد المقاومة الشهيد قاسم سليماني والشهيد فتحي الشقافي وترفع راية المقاومة الخالدة دوما.

وقدم اللواء سلامي برحيل هذا المناضل المخلص والمضحي، التعازي للشعب الفلسطيني خاصة مجاهدي حركة الجهاد الاسلامي ورجال المقاومة والانتفاضة الفلسطينية في كل الاراضي المحتلة، سائلا الباري تعالى ان يتغمد الفقيد بالمغفرة والرضوان، والصبر الجميل للأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي ولأسرة الفقيد المكرمة ورفاق سلاحه في جبهة المقاومة.