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الرئيس الإيراني: د. شلح سيتحول لمنارة للأجيال القادمة على صعيد الجهاد والمقاومة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 12:12 - 08 يونيو 2020
روحاني وشلح روحاني وشلح
تقارير
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أكد الرئيس الإيراني "حسن روحاني"، أن الفقيد رمضان عبد الله شلح بات مصدر خدمات دائمة في تاريخ الجهاد الفلسطيني، وسيكون نبراساً للأجيال القادمة على صعيد الجهاد والمقاومة.

وعزا الرئيس حسن روحاني في برقية مواساة برحيل رمضان عبد الله شلح ، الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية.

واسشهد رئيس الجمهورية بالاية "الَّذِینَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَ أُولئِکَ هُمُ الْفائِزُونَ" وقال لقد حز فقدان مجاهد طريق الحرية والأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية الدكتور رمضان عبد الله شلح في نفوسنا وآلمنا كثيرا.

وقال روحاني:" لقد كرّس هذا المجاهد والمفكر المتقي والمثابر حياته المباركة كلها للجهاد ضد الكيان الصهيوني الغاصب  وللدفاع عن تطلعات شعب فلسطين المضطهد ، وأصبح مصدرًا للخدمات الدائمة في تاريخ جهاد هذا البلد وسيتحول الى منارة للأجيال القادمة على صعيد الجهاد والمقاومة."

وقدم روحاني التعازيّ إلى شعب فلسطين الشريف ورفاق دربه وجميع الفصائل الجهادية في هذا البلد ، وإلى أسرة الفقيد المحترمة ، سائلا الله عز وجل أن يبوأه منزلة رفيعة وجوار شهداء فلسطين وان يلهم ذويه الصبر والسلوان.

 

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