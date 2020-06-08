التجمع الآسيوي لاتحاد علماء المسلمين يعزي بوفاة د. شلح

تقدم التجمع الآسيوي لاتحاد علماء المسلمين، بالتعزية بوفاة المناضل الفلسطيني الكبير الدكتور المجاهد رمضان عبد الله شلّح الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الذي قضى نحبه ووافاه الأجل يوم السبت 14 شوال 1441هـ الموافق 6 حزيران "يونيو" 2020م.
وأوضح التجمع، أن د. شلح رحل بعد حياة حافلة بالجهاد والنضال لنصرة دينه وأمته وخدمة القضية المركزية للأمة الإسلامية.
ونعى التجمع الآسيوي لاتحاد علماء المسلمين ينعى إلى أمتنا الإسلامية جمعاء وشعب فلسطين الباسل هذا القائد المجاهد ويعزِّي حركته المجاهدة وأهله وذويه وأحبابه، سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يجمعه بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.