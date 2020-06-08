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تفاصيل : بيوت عزاء للدكتور رمضان شلح في الضفة المحتلة

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 11:31 - 08 يونيو 2020
الأمين العام السابق للجهاد الإسلامي (11).JPG الأمين العام السابق للجهاد الإسلامي (11).JPG
تقارير
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أعلنت مصادر بالجهاد الاسلامي في الضفة المحتلة اليوم الاثنين8/6/2020، عن اقامة عدد من بيوت العزاء في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة .

جنين : وبينت المصادر ان سيتم فتح بيت عزاء للدكتور الراحل رمضان عبد الله شلّح اليوم الاثنين في مخيم جنين - مسجد الشهيد محمود طوالبة، وذلك من الساعة السادسة حتى التاسعة مساءً.

طولكرم : وسيقام  بيت عزاء للدكتور الراحل رمضان عبد الله شلّح رحمه الله، وذلك بمشيئته تعالى اليوم الإثنين في بلدة صيدا بطولكرم - قاعة الشهداء من بعد صلاة المغرب وحتى الساعة الحادية عشره ليلا.

الخليل : يقام بيت عزاء للدكتور الراحل رمضان عبد الله شلّح رحمه الله، وذلك بمشيئته تعالى اليوم الإثنين في مقر رابطة الجامعيين في مدينة الخليل - شارع عين سارة، وذلك من الساعة الرابعة عصراً حتى التاسعة مساءً.

 

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