تفاصيل : بيوت عزاء للدكتور رمضان شلح في الضفة المحتلة

أعلنت مصادر بالجهاد الاسلامي في الضفة المحتلة اليوم الاثنين8/6/2020، عن اقامة عدد من بيوت العزاء في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة .

جنين : وبينت المصادر ان سيتم فتح بيت عزاء للدكتور الراحل رمضان عبد الله شلّح اليوم الاثنين في مخيم جنين - مسجد الشهيد محمود طوالبة، وذلك من الساعة السادسة حتى التاسعة مساءً.

طولكرم : وسيقام بيت عزاء للدكتور الراحل رمضان عبد الله شلّح رحمه الله، وذلك بمشيئته تعالى اليوم الإثنين في بلدة صيدا بطولكرم - قاعة الشهداء من بعد صلاة المغرب وحتى الساعة الحادية عشره ليلا.

الخليل : يقام بيت عزاء للدكتور الراحل رمضان عبد الله شلّح رحمه الله، وذلك بمشيئته تعالى اليوم الإثنين في مقر رابطة الجامعيين في مدينة الخليل - شارع عين سارة، وذلك من الساعة الرابعة عصراً حتى التاسعة مساءً.