هيئة علماء فلسطين في الخارج تعزي بوفاة د. شلح

تقدمت هيئة علماء فلسطين في الخارج، اليوم الاثنين 8/6/2020، بالتعزية بوفاة الفلسطيني القائد المجاهد الدكتور رمضان عبدالله شلّح الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين .

وقالت الهيئة في بيان نعي:" تنعى هيئة علماء فلسطين في الخارج ببالغ الحزن والصبر والاحتساب إلى أمتنا الإسلامية جمعاء وشعبنا الفلسطيني القائد المجاهد الدكتور رمضان عبدالله شلّح الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الذي قضى نحبه ووافاه الأجل يوم السبت 14 شوال 1441 هـ الموافق 6 حزيران "يونيو" 2020م عقب حياة حافلة بالجهاد في سبيل الله تعالى نصرة لهذا الدين العظيم ولقضية فلسطين.

وأضافت الهيئة: "إننا نضرع إلى الله تعالى أن يتغمد د. شلح بواسع رحمته وأن يرزقه الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يلهم أهليه وذويه وطلابه الصبر الجميل، إنه أكرم مسؤول.