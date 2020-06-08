سعر الذهب في السعودية بالريال والدولار الامريكي اليوم الاثنين 8/6/2020

يواصل المواطنون في السعودية الاهتمام بسعر الذهب ، ويبحثون عن اسعارها بشكل يومي وخاصة في ظل ارتفاع الدولار خلال هذه الايام .
وجاء سعر صرف الذهب في السعودية اليوم الاثنين 8/6/2020 على النحو التالي :
بلغ سعر جرام الذهب عيار 24, 22, 18, 14, 12 في المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين الموافق 8 /6/2020 مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي كالتالي :-
اسعار الذهب عيار 24 بلغ 204.44 ريال و54.47 دولار أمريكي اليوم .
أما سعر الذهب عيار 22 بلغ 187.41 ريال مقابل 49.93 دولار أمريكي .
وجاء اسعار الذهب عيار 21 بلغ 178.89 ريال 47.66 دولار أمريكي .
فيما جاء سعر الذهب عيار 18 بالريال 153.33، و 40.86 دولار أمريكي.
وحظي سعر الذهب عيار 14 قيمته 119.26 ريال و 31.78 دولار أمريكي اليوم .
وجاء سعر الذهب عيار 12 قيمته 102.22 ريال و 27.24 دولار .
وبلغ اسعار أوقية الذهب اليوم 6,358 ريال 1,694 دولار ، أما سعر جنيه الذهب1,431 ريال 381.32 دولار ، وأسعار كيلو الذهب 204,443 ريال 54,473 دولار .