"كورونا" على الطاولة العربية الأربعاء القادم

من المقرر ان يعقد وزراء الصحة العرب اجتماعاً عبر تقنية الاتصال المرئي الأربعاء 10 يونيو، لبحث التعامل مع تبعات فيروس كورونا.

السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية قالت في بيان نشر على موقع الجامعة العربية يوم الأحد، إن الاجتماع يأتي في إطار التباحث بشأن التعامل مع تبعات الجائحة.

وأشارت إلى أن الاجتماع يعقد "سعيا إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارات الصحة في الدول العربية للتصدي لجائحة كوفيد 19 من خلال العمل معا من أجل اتخاذ الإجراءات الملائمة لحماية الدول العربية من هذا الوباء الخطير الذي أصبح يشكل تهديدا للصحة العامة والأمن الصحي العربي المشترك بالإضافة إلى تداعياته الاقتصادية والاجتماعية، وحرصا على صحة المواطن العربي التي تعد من بين أهم أولويات جامعة الدول ​العربية وآلية عملها المتمثلة في مجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي".​

وأضافت أن الدعوة للاجتماع جاءت نظرا للتزايد في حالات الإصابة في عدد من الدول العربية، وتعرض العديد من الأطقم الطبية للإصابة والوفاة، والنقص في المستلزمات والأجهزة الطبية والأسرّة.