محدث: سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء

نقدم لكم سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء (الصارفين)، وفي البنك المركزي، التي يشهد تقلبات في الأسعار منذ فترة وجيزة.

وتشهد أسعار صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار ارتفاعاً إذ وصل سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار حوالي 3890 ليرة للمبيع و3940 ليرة للشراء في السوق السوداء، نتيجة عدة عوامل أبرزها الحالة السياسية المتردية والخلافات الحزبية وعدم وجود خطط مستقبلية من اجل النهوض بالاقتصاد اللبناني الذي يؤثر انهياره على سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار في لبنان.

ويهتم المواطن اللبناني بكافة شرائحه بمعرفة أسعار الدولار مقابل الليرة اللبنانية ونقدم إليكم أسعار الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء شراء= 3890 ليرة لبنانية

سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار في بيع السوق السوداء = 3940 ليرة لبنانية

أما أسعار صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار في البنك المركزي لهذا اليوم الاثنين 8/6/2020 1 (LBP) ليرة اللبنانية = 0.00066 دولار ،

وقد سجّل سعر صرف الدولار للتحاويل النقدية الإلكترونية الواردة من خارج لبنان لهذا اليوم السبت 6\6\2020، كما حدّدته مديرية العمليات النقدية لدى مصرف لبنان 3,200 ل.ل.

وتحاول السلطات اللبنانية جاهدة ضبط الأسعار في السوق السوداء لدى الصرافين، لكنها تواجه أزمة كبيرة، وهي شح الدولار في المصرف المركزي، ما يعني انَّ ضبط السوق السوداء شيء صعب للغاية.

ومنذ الصيف، ظهرت في لبنان للمرة الأولى منذ عقود سوق موازية، انخفضت فيها قيمة العملة المحلية تدريجياً، فيما سعر الصرف الرسمي ما زال مثبتاً على 1507.

ومنذ سبتمبر، تفرض المصارف إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الأموال. وفاقم انتشار فيروس كورونا المستجد من الأزمة بعدما امتنعت المصارف عن تزويد زبائنها بالدولار تماماً.

وأقرّت الحكومة اللبنانية خطة إصلاحية تقدمت على أساسها بطلب إلى صندوق النقد لمساعدة لبنان على الخروج من دوامة انهيار اقتصادي متسارع جعل قرابة نصف السكان تحت خط الفقر.

وتعتمد الخطة، وفق وزير المالية، "سياسة سعر الصرف المرن في المرحلة المقبلة بشكل متدرج ومدروس".