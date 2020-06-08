نتنياهو وغانتس: أمريكا لم تعط الضوء الأخضر لضم الضفة

أكد بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، وبيني غانتس وزير جيش الاحتلال ورئيس الوزراء البديل، وجود تراجع ملحوظ في الموقف الأميركي من منح "إسرائيل" الضوء الأخضر لفرض السيادة على المستوطنات بالضفة المحتلة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية عن نتنياهو، قوله "إن الولايات المتحدة لم تعط بعد الضوء الأخضر لفرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية".

ووفقًا للهيئة فإن نتنياهو أبلغ ذلك لقادة المستوطنات المؤيدين للخطة الأميركية بعد اجتماع عقد معهم الليلة الماضية.

ولفت نتنياهو إلى وجود خلافات في الرأي مع الجانب الأميركي حول مساحة الأراضي التي سيتم ضمها والتي تحيط بالمستوطنات المعزولة.

وأوضح "أن المطلب الأميركي الوحيد من إسرائيل بموجب خطة الرئيس دونالد ترامب هو اتفاق مبدئي على خوض مفاوضات مع الفلسطينيين".

وقال نتنياهو "إن الولايات المتحدة تسمي ما يراد التحاور عليه بالدولة الفلسطينية وذلك بخلاف موقف إسرائيل".

وأشار إلى أنه ينوي إشراك رؤساء السطات المحلية في المستوطنات بعملية رسم الخرائط، مؤكدًا أن إسرائيل ستحتفظ بالسيطرة الأمنية وحرية التنقل كما هو الحال عليه الآن.

من جانبه قال غانتس خلال اجتماع لحزب أزرق - أبيض، إن هناك عملية تحاور مع الجانب الأميركي وجهات أخرى لم يشر إليها حول خطة الضم، مؤكدًا على ضرورة أن تكون متوازنة.

فيما قال غابي أشكنازي وزير خارجية الاحتلال وهو من نفس الحزب، إن أزرق - أبيض غير ملتزم بالخطة على الإطلاق، داعيًا إلى الانتظار لحين أن تطرح على طاولة المفاوضات قبل البت في الأمر.