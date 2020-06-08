كورونا حول العالم: الإصابات تقترب من 7 مليون و400 ألف حالة وفاة

اقترب عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 على الصعيد العالمي 7 ملايين شخص اليوم الاثنين 8/6/2020، ليصل إلى 7007948 ، فيما تجاوزت الوفيات 400 ألف حالة وفقاً للبيانات التي جمعها مركز علوم وهندسة النظم في جامعة جونز هوبكنز.

وذكرت المصادر، أن مايقارب من 3 ملايين و 442681 حالة تعارفت من فيروس كورونا حول العالم.

وتبقى كل من الولايات المتحدة والبرازيل في مقدمة الدول الأكثر إصابة بالفيروس، حيث اتهمت السلطات الصحية البرازيلية حكومة الرئيس جايير بولسونارو بتعمد "إخفاء" العدد الحقيقي للوفيات، في محاولة للتغطية على حجم الكارثة.

وأعلنت مصر، تسجيل 32 وفاة بكورونا، إضافة إلى إصابة 1497 شخصا بالفيروس.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية أن إجمالي العدد المسجل بلغ 32 ألفا و612 إصابة، من ضمنها 1198 وفاة، و8538 متعافيا.

وفي موريتانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6 وفيات و64 إصابة بالفيروس، لترتفع أعداد الإصابات إلى 947، والوفيات إلى 49 وفاة.

من جانبها، أفادت وزارة الصحة الصومالية بتسجيل 3 وفيات، و85 إصابة، وتعافي 13 مريضا.

وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 2289، بينها 82 وفاة، و431 حالة شفاء.