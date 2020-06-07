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أبرز الشخصيات الإسلامية والعربية التي نعت د. رمضان شلح

  • فلسطين اليوم - غزة - متابعة
  • 23:34 - 07 يونيو 2020
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تقارير
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خيمت حالة من الحزن والألم الشديدين على منصات التواصل الاجتماعي في العالم الإسلامي والعربي على وفاة د. رمضان عبدالله شلح الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي عن عمر ناهز الـ62 عامًا بعد صراع مع المرض.

وأجمع نشطاء منصات التواصل لاسيما العشرات من الشخصيات الوطنية العربية والإسلامية، على أن الامة فقدت رجلًا وطنيًا مخلصًا لقضيته ووطنه المحتل فلسطين، وأن فقدانه في هذه المرحلة الخطيرة خسارة للقضية.

وشدد النشطاء على أن مواقف د. رمضان عبدالله شلح من الانقسام الفلسطيني والمقاومة والاتفاقيات مع العدو الإسرائيلي ثابتة لم تتغير مطلقًا منذ توليه منصب الأمانة العامة عام 1995 حتى اصابته بالمرض عام 2018، مشددين على ان ذلك يدلل على اخلاص د. رمضان لقضيته وتمسكه بنهج المؤسس د. فتحي الشقاقي.

وفي هذا السياق رصد قسم السوشال ميديا في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أبرز الشخصيات الإسلامية والوطنية التي نعت الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الراحل الدكتور رمضان شلح - رحمه الله-:

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