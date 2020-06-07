الجبهة الشعبية اليمنية لدعم المقاومة ترثي د. رمضان شلح

عبرت الجبهة الشعبية اليمنية لدعم المقاومة عن حزنها الشديد على وفاة الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي د. رمضان عبدالله شلح، مؤكدة أنه قامة وطنية إسلامية عربية ستفتقده الأمة كثيرًا في هذه المرحلة الصعبة.

وأوضحت الجبهة في بيان لها أن د. رمضان يمتلك فكرًا وموسوعة وثقافة هائلة متنوعة ومرهفة كما أنه يملك العبقرية العسكرية في كل معارك الشرف والبطولة التي خاضها الشعب الفلسطيني المجاهد.

نص بيان نعي:

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره؛ تلقت الجبهة الشعبية اليمنية لدعم المقاومة ومعها جماهير شعبنا اليمني وأمتنا العربية والاسلامية وأحرار العالم؛ نبأ وفاة القائد الكبير والمجاهد العظيم أحد مؤسسي محور المقاومة العربية الاسلامية أمين عام الجهاد العربي والاسلامي الدكتور رمضان عبدالله شلح بعد صراع مع المرض.

لقد كان لنا شرف معرفة المجاهد الكبير د. رمضان شلح عن كثب؛ فأحببناه قائدا ورمزا لأنبل وأشرف مقاومة عرفتها الإنسانية؛ كما تعرفنا عليه مفكرا وموسوعة ثقافية هائلة ومتنوعة وينبوعا متدفقا من المشاعر المرهفة وذائقة شعرية مرهفة.

كما عرفته فلسطين أمينا لجهادها وعبقرية عسكرية في كل معارك الشرف والبطولة التي خاضها شعبنا العربي الفلسطيني خلال الربع القرن الاخير من تاريخه، ويكفي د. شلح مجدا أن حركة الجهاد بقيادته كانت أول من دكت بصواريخها عاصمة الكيان الصهيوني؛ وأدخلت سكان الكيان إلى تحت الأرض أكثر من أسبوع.

اللهم إنا نشهد أن عبدك المؤمن المجاهد رمضان عبدالله شلح قد تحمل مسؤوليته الجهادية بكل ايمان وشجاعة حتى لاقى ربه راضيا مرضيا؛ اللهم أنزله منزلة الشهداء والصديقين.

طوبى لك أبا عبدالله وأنت تدهشنا بنبل أخلاقك ميتا كما كنت كذلك حيا في الوفاء الذي لا حدود له وقد اخترت ان تدفن في دمشق العروبة في مقبرة شهداء الثورة الفلسطينية الى جانب رفيقك وقائدك الشهيد فتحي الشقاقي رحمكم الله جميعا ولكم المجد والخلود وعاشت فلسطين حرة عربية.

الجبهة الشعبية اليمنية لدعم المقاومة