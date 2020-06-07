الشيخ "طارق قعدان"... وكلمات مؤثرة في وداع القائد شلح

عبر الشيخ طارق قعدان أحد قادة حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عن حزنه الشديد لوفاة الأمين العام السابق للحركة د. رمضان عبدالله شلح بعد صراع مع المرض.

وقال الشيخ قعدان لـ"وكالة فلسطين اليوم" اليوم الأحد: "هذا يوم صعب وثقيل علينا ومصيبة كبيرة على كل أوساط الأمه الإسلامية والعربية وأوساط المقاومة والفصائل الفلسطينية في كل مكان في قطاع غزه والضفة والقدس وفي الخارج من القدس التي عرفته على مصاطب العلم والخطابة والتحرر والتحشيد فيه في الاعوام 1983-1984، خلال خطابه في مصطبة صبرا وشتيلا، والذي كان خطاب الوحدة والذي عقد خلال المصالحة مبكرا بين القرآن والبندقية وبين المنهج والممارسة وبين الوطني والإسلامي.

وأضاف: "قد يخفى على البعض أن الدكتور رمضان شلح مفكرا استراتيجيا عميقا، وقائدا حنونا كان يتدخل في أدق تفاصيل المجاهدين ولا أدل من اتصاله الأخير مع الشهيد "محمود طوالبة" خلال معركة مخيم جنين، عندما قال له "أخرج يا أخي هذه إمكانيات هائلة جدا وأن الحرب كر وفر" فرد عليه الشهيد طوالبة "اليوم كر بلا فر".

واعتبر الشيخ قعدان أن سبب هذا الأجماع الفلسطيني الكبير على شخصية الدكتور شلح هو أنه أقرب ما يكون الى قلوب البسطاء كما الأب الحاني القلب الحنون، وتابع:" سنفتقده كثيرا يا يتمنا الكبير من بعده وبعد الشقاقي، ونسأل الله أن نكون عند حسن ظنهم بنا وان نبقى متمرسين على المنهاج وهذا الخط المبارك.

وحول اهم ميزه الدكتور رمضان شلح كقائد وطني قال قعدان:" هذه ميزه حباه الله سبحانه وتعالى بها، صدق وعده مع الله ومصداقيته في مواقفه وثباته على المنهج وعدم مبارحته رأس الجبل رغم كل الصعاب.