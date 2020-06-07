جماعة الاخوان المسلمون تنعى القائد الكبير رمضان شلح

نعت جماعة "الإخوان المسلمون"، الأمين العام السابق لحركة الجهاد الاسلامي الدكتور "رمضان شلّح".

وقالت الجماعة في بيان صادر عنها: "ننعى إلى الأمة المجاهد الفلسطيني الكبير الدكتور رمضان عبد الله شلّح"، واصفة إياه بـ"القائد البارز في ميدان الجهاد والمقاومة، وابن مدينة غزة المبعد عنها بقرار من سلطة الاحتلال".

وأضاف البيان إن شلّح رحل بعد "مسيرة حافلة بالكفاح من أجل تحرير وطنه من المحتل الصهيوني، وقاد حركة الجهاد الإسلامي، في فترة دقيقة قدم خلالها نموذجا فذا في جسارة الموقف وكلمة الحق".

وشيّع الفلسطينيون، الأحد، جثمان شلّح، الذي توفي مساء السبت، عن عمر ناهز 62 عاما، بعد صراع مع المرض، في مقبرة قرب العاصمة السورية، دمشق.

وبدأ شلّح في مهامه، أميناً عاماً للجهاد الإسلامي عام 1995، عقب اغتيال "إسرائيل" الأمين السابق فتحي الشقاقي، واستمر حتى 28 سبتمبر/ أيلول 2018.