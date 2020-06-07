رئيس حماس بالخارج ينعى شلح:نفتقد رجلًا فذًا وقامة وطنية إسلامية سامقة

أكد رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الخارج د. ماهر صلاح، أنه برحيل الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي القائد رمضان عبد الله شلح نفتقد رجلًا فذًا وقامة وطنية إسلامية سامقة.

وقال صلاح اليوم الأحد، بقلوب مؤمنة وراضية بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ انتقال الأمين العام السابق لحركة الجهاد الاسلامي الأخ الحبيب د. رمضان شلح (أبو عبد الله) إلى الرفيق الأعلى، بعد معاناة طويلة من مرض عضال، ختم به حياة حافلة بالجهاد والمقاومة، والعطاء الفكري الراقي والمتميز، والخطاب الوطني الوحدوي.

وأضاف: عرفته منذ عقود أخًا حبيبًا، صاحب خلق رفيع، ورؤية ثاقبة، وشجاعة عالية في الحق.

وتقدم صلاح بأحر التعازي لرفقاء الدرب في حركة الجهاد الإسلامي ولأنفسنا ولشعبنا ولأمتنا جمعاء، متمنيًا للفقيد الرحمة، ولأهله وإخوانه الصبر والثبات وعوض الخير.

وشدد على أننا مطمئنون إلى استمرار مسيرة المقاومة والجهاد، حتى التحرير والعودة.