نايف حواتمة يعزي برحيل القائد الكبير رمضان شلح

بعث نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين برقية تعزية إلى الأخ زياد نخالة الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي وإلى عائلة الراحل الكبير الدكتور رمضان عبدالله شلح معزياً ومواسياً.

وقال حواتمة:

الأخ العزيز المناضل زياد نخالة

الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي

الإخوة الأعزاء عائلة الراحل الكبير

الدكتور رمضان عبد الله شلح

نودع معكم، في هذه الأيام العصيبة، أخاً وصديقاً ورفيقاً، وقائداً من قادة شعبنا الذين تحملوا عن جدارة مسؤولياتهم النضالية والكفاحية، خلفاً للقائد الشهيد الصديق الدكتور فتحي الشقاقي، ونقف إلى جانبكم بكل مشاعرنا الصادقة، نشاطركم حزن الوداع والفراق، وكلنا أمل وثقة أن حركة الجهاد الإسلامي بقياداتها وقواعدها باقية وفية لتراث القائدين الكبيرين الدكتور الشقاقي والدكتور شلح حيث كانت لنا مع الراحلين جولات حوار ولقاءات في خدمة شعبنا، جنباً إلى جنب مع باقي فصائل المقاومة الفلسطينية إلى أن يبزغ فجر الحرية، ويتحرر شعبنا من كل أشكال الاحتلال والاستيطان الصهيوني البغيض، وتقوم الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

لكم جميعاً، مني ومن قيادة الجبهة وقواعدها وأنصارها وعموم أبناء شعبنا أصدق المشاعر وأعمق التعازي وكل التضامن الأخوي.