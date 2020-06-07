جماعة العدل و الاحسان بالمغرب تنعى الدكتور رمضان عبد الله شلح

قدمت جماعة العدل و الاحسان في المغرب التعزية الى حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، بوفاة الامين العام السابق للحركة، الدكتور رمضان عبد الله شلح، الذي توفي يوم أمس السبت.

و هذا نص التعزية:

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

جماعة العدل والإحسان - المغرب

الموضوع : تعزية

الأستاذ المجاهد الأخ زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

تلقينا في جماعة العدل والإحسان، ببالغ الأسى والرضا بقضاء الله نبأ وفاة الأخ المجاهد الكبير الدكتور رمضان عبد الله شلح الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

وبهذه المناسبة الأليمة نتقدم بأحر التعازي والمواساة إليكم وإلى سائر أفراد أسرته ومحبيه وللشعب الفلسطيني المجاهد ولكل الأمة الإسلامية، سائلين الله تعالى أن يسكنه فسيح جناته وأن يتقبله في عباده الصالحين.

و أن يتقبل منه سبحانه ما قدم وأسدى لفلسطين وللأمة جمعاء من علم وتعليم وتربية وجهاد وخير وبناء.

كما نسأله جل وعلا أن يخلفه في الحركة وفي فلسطين وفي الأمة من الحفظ والفتح والنصر ما تقر به أعين الصالحين.

إنه سميع مجيب.

وإنا لله وإنا إليه راجعون.

الرباط في 14 شوال 1441ه

موافق 06 يونيو 2020 م

محمد حمداوي

مسؤول العلاقات الخارجية لجماعة العدل والإحسان، الرباط، المغرب