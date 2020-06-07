الرئيس عباس يعزي حركة الجهاد الإسلامي بوفاة د. رمضان شلح

أجرى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اتصالا هاتفيا مساء اليوم الاحد مع عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي الاستاذ خالد البطش للتعزية بوفاة الدكتور القائد الوطني الكبير رمضان شلح.
وقدم الرئيس عباس خلال الاتصال التعزية لأمين عام الحركة الاخ القائد زياد النخالة ولقيادة حركة الجهاد الاسلامي ومكتبها السياسي.
بدوره شكر القيادي البطش الرئيس على اتصاله وتضامنه مع الحركة في هذا المصاب الجلل.
وكان الرئيس عباس أجرى صباح اليوم اتصالا هاتفيا مع أسرة الدكتور رمضان وهاتف شقيقه الاستاذ محمد شلح مقدما التعازي لعائلة القائد الوطني ولأسرته.