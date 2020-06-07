هنية يهاتف النخالة معزياً بوفاة القائد الدكتور رمضان شلح

أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اتصالا مع الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي، القائد زياد النخالة بالأمس معزيا بوفاة القائد الوطني الدكتور رمضان شلح .

كما اتصل هنية بأشقاء الراحل الكبير ، وكذلك اجرى اتصالات مع الأخوة في المكتب السياسي الشيخ نافذ عزام والأستاذ خالد البطش وأعرب عن وقوف حماس بالكامل مع حركة الجهاد في هذا المصاب الجلل.

و توفي الأمين العام السابق لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، الدكتور رمضان شلح يوم أمس السبت بعد صراع طويل مع المرض، حيث تم تشييع جثمانه الطاهر اليوم في العاصمة السورية دمشق.