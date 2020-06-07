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هنية يهاتف النخالة معزياً بوفاة القائد الدكتور رمضان شلح

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 20:15 - 07 يونيو 2020
اسماعيل هنية اسماعيل هنية
تقارير
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أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اتصالا مع الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي، القائد زياد النخالة بالأمس معزيا بوفاة القائد الوطني الدكتور رمضان شلح .

كما اتصل هنية بأشقاء الراحل الكبير ، وكذلك اجرى اتصالات مع الأخوة في المكتب السياسي الشيخ نافذ عزام والأستاذ خالد البطش وأعرب عن وقوف حماس بالكامل مع حركة الجهاد في هذا المصاب الجلل.

و توفي الأمين العام السابق لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، الدكتور رمضان شلح يوم أمس السبت بعد صراع طويل مع المرض، حيث تم تشييع جثمانه الطاهر اليوم في العاصمة السورية دمشق.

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