التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري في اليمن يعزي بوفاة الدكتور شلح

تقدم التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري في اليمن بالتعزية الى الشعب الفلسطيني، و حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين و أمينها العام، زياد النخالة بوفاة المناضل، الدكتور رمضان عبد الله شلح، الذي توفي بعد صراع مع المرض يوم امس السبت.

نص التعزية:

الأخ الدكتور/ زياد نخالة

الامين العام لحركة الجهاد الإسلامي فلسطين الأكرم

حياكم الله

ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة المناضل الكبير الدكتور رمضان عبدالله شلح الأمين العام السابق للحركة بعد حياة حافلة بالجهاد والتضحية ضد الاستعمار الصهيوني الجاثم على الأراضي العربية المحتلة منذ عشرات السنين . الفقيد الذي قاد حركة الجهاد الإسلامية في ظروف بالغة الخطورة تلك الحركة التي أصبحت تقود المقاومة العربية في فلسطين الحبيبة إلى جانب حركات المقاومة الفلسطينية الأخرى.

إننا في التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري اذ نشاطركم العزاء في وفاة الدكتور شلح فإننا ومن خلالكم نقدم التعازي لحركة الجهاد الاسلامي وللشعب العربي الفلسطيني وللأمة العربية والإسلامية ولاسرة الفقيد ونشد على أياديكم في مواصلة الكفاح والجهاد ضد الكيان الصهيوني الغاصب حتى تحرير الأراضي العربية المحتلة وعلى رأسها القدس الشريف عاصمة الدولة الفلسطينية.

رحم الله الفقيد الدكتور رمضان عبد الله شلح واسكنه فسيح جناته والهم الجميع الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون.