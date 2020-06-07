حزب الحق اليمني: وفاة الدكتور شلح خسارةً كبيرةً لا يمكن تعويضها على الأمة كلها

نعى حزب الحق اليمني مساء اليوم الأحد الدكتور رمضان عبد الله شلح، الأمين العام السابق لحركة الجهاد الاسلامي، الذي توفي يوم أمس السبت.

و تقدم الحزب بالتعزية لحركة الجهاد الاسلامي، و عائلة شلح بوفاة الدكتور المجاهد رمضان عبدالله شلح

و هذا بيان النعي:

الحمد لله القائل في محكم كتابه العزيز: (وَلَنَبۡلُوَنَّكُم بِشَیۡءࣲ مِّنَ ٱلۡخَوۡفِ وَٱلۡجُوعِ وَنَقۡصࣲ مِّنَ ٱلۡأَمۡوَ ٰ⁠لِ وَٱلۡأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَ ٰ⁠تِۗ وَبَشِّرِ ٱلصَّـٰبِرِینَ ۝ ٱلَّذِینَ إِذَاۤ أَصَـٰبَتۡهُم مُّصِیبَةࣱ قَالُوۤا۟ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَیۡهِ رَ ٰ⁠جِعُونَ)

تلقينا ببالغ الأسى والحزن وفاة الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي الأخ المجاهد الدكتور رمضان عبدالله شلح رحمة الله عليه، والذي وافته المنية بعد صراع طويل مع المرض.

وإننا إذ ننعي إلى الأمة الإسلامية والعربية هذا الفقيد الكبير الذي مثل فقده خسارةً كبيرةً لا يمكن تعويضها على الأمة بكلها وعلى الإخوة في حركة الجهاد الإسلامي وعلى الشعب الفلسطيني خاصةً فقد كان الفقيد الكبير من أهم وأبرز الشخصيات الجهادية في العالم العربي والإسلامي، فإننا نؤكد أن القضية التي عاش حياته مجاهدًا من أجلها وهي القضية الفلسطينية ستظل هي قضيتنا الأولى والمركزية ولن يهدأ لنا بال حتى تتحرر فلسطين كل فلسطين من دنس الاحتلال الصهيوني.

وفي هذا المصاب الجلل نرفع أحر التعازي إلى إخوتنا في حركة الجهاد الإسلامي وإلى أسرة الفقيد الكبير ومحبيه وإلى الشعب الفلسطيني كافةً وإلى الأمة الإسلامية والعربية بكلها، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يكتب الفقيد في الشهداء وأن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.