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الآلاف يؤمون بيت عزاء الدكتور رمضان شلح في مدينة غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 19:05 - 07 يونيو 2020
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تقارير
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شارك الآلاف من المواطنين في عزاء الدكتور رمضان عيد الله شلح، الأمين العام السابق لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، الذي وافته المنية أمس السبت بعد صراع طويل مع المرض.

يأتي ذلك بعد أن شيّعت حركة الجهاد الإسلامي، في دمشق، جثمان الدكتور شلح، بعد وفاته أمس في بيروت، حيث نقل جثمانه الأحد من مستشفى الرسول الأعظم التابع لحزب الله في بيروت إلى العاصمة السورية، بحسب ما أفاد مصدر فلسطيني رافق الجثمان.

ووري جثمان القائد الوطني الكبير الدكتور رمضان عبد الله شلح في ثرى مقبرة الشهداء بمخيم اليرموك بجوار رفيق دربه الدكتور المؤسس فتحي الشقاقي في العاصمة السورية دمشق.

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