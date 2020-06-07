الدكتور شلح يوارى الثرى في مقبرة الشهداء إلى جوار رفيق دربه المؤسس الشقاقي

أعلن عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، خالد البطش، اليوم الأحد، أن جثمان الأمين العام السابق للحركة رمضان شلح، قد ورى الثرى في مقبرة الشهداء بمخيم اليرموك في العاصمة السورية دمشق.

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

تصريح صحفي

ووري جثمان القائد الوطني الكبير الدكتور رمضان عبد الله شلح في ثرى مقبرة الشهداء بمخيم اليرموك بجوار رفيق دربه الدكتور المؤسس فتحي الشقاقي في العاصمة السورية دمشق.

واننا نتوجه بالشكر الجزيل لمصر الشقيقة التي وافقت على نقل الجثمان الطاهر الى قطاع غزة , كما نشكر الاخ الرئيس محمود عباس والاخ رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية على جهودهما في هذا الاطار وتضامنهما. والشكر موصول لكل ابناء شعبنا في الداخل والشتات ولجماهير امتنا وقواها كافة التي وقفت مساندة معنا في هذا المصاب الجلل .

ونعلن لأبناء شعبنا عن فتح العزاء لمدة ثلاثة ايام من بعد صلاة العصر في ساحة الكتيبة بغزة

خالد البطش

عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي