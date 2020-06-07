القائد النخالة: الدكتور رمضان شلّح ترك بصمة واضحة في مسيرة المقاومة

أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، القائد زياد النخالة، أن فقيد الأمة الدكتور رمضان شلّح ترك بصمة واضحة في مسيرة المقاومة باتجاه فلسطين والقدس.

وقال القائد النخالة خلال الصلاة على جثمان الفقيد الدكتور رمضان شلح، اليوم الأحد، "إن أبا عبد الله فارس الجهاد وقائد المقاومة ورمز جهادنا، الذي قاد حركة الجهاد حتى أصبحت الحركة تحت قيادته حركة على ملئ سمع العالم وبصره".

وأضاف: "نقف اليوم نودع هذه القامة الكبيرة، وفي القلب حزن كبير، ولا نملك إلا أن نقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فسلام لروحك أيها القائد الكبير أخي وحبيبي أبا عبد الله".وعاهد القائد النخالة الدكتور رمضان وجميع المجاهدين أن تستمر مسيرة الجهاد والمقاومة نحو فلسطين ونحو القدس، حتى تحقيق النصر لشعبنا ومقاومتنا.