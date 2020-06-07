ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

أبو عبد الله فارس الجهاد وقائد المقاومة

القائد النخالة: الدكتور رمضان شلّح ترك بصمة واضحة في مسيرة المقاومة

  • فلسطين اليوم - دمشق
  • 16:50 - 07 يونيو 2020
الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي القائد زياد النخالة الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي القائد زياد النخالة
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، القائد زياد النخالة، أن فقيد الأمة الدكتور رمضان شلّح ترك بصمة واضحة في مسيرة المقاومة باتجاه فلسطين والقدس.

وقال القائد النخالة خلال الصلاة على جثمان الفقيد الدكتور رمضان شلح، اليوم الأحد، "إن أبا عبد الله فارس الجهاد وقائد المقاومة ورمز جهادنا، الذي قاد حركة الجهاد حتى أصبحت الحركة تحت قيادته حركة على ملئ سمع العالم وبصره".

وأضاف: "نقف اليوم نودع هذه القامة الكبيرة، وفي القلب حزن كبير، ولا نملك إلا أن نقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فسلام لروحك أيها القائد الكبير أخي وحبيبي أبا عبد الله".وعاهد القائد النخالة الدكتور رمضان وجميع المجاهدين أن تستمر مسيرة الجهاد والمقاومة نحو فلسطين ونحو القدس، حتى تحقيق النصر لشعبنا ومقاومتنا.

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات

البث المباشر