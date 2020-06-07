الأحرار: كان الدكتور شلّح قائدًا همامًا طالما عرفناه وحدويًا في كل الميادين

نعت حركة الأحرار الدكتور رمضان شلح القائد الهمام الذي لطالما عٌرف وحدويًا في كل الميادين.

وقال الناطق باسم حركة الأحرار ياسر خلف، خلال كلمته في أداء صلاة الغائب على روح الدكتور رمضان شلح، لقد عرفنا من الدكتور رمضان عطاءه وإخلاصه وانتماءه.

وقال خلف: "نودع اليوم قامة وطنية على مستوى الأمة العربية والإسلامية، ونترحم على روح الشهيد أبا عبد الله الذي كان مجمعًا للفصائل".

وأضاف: "لقد كان أبو عبد الله نموذجا للقائد الرباني الفذ الحامل لهم دينه ووطنه، وكان مدرسة للمواقف المشرفة صادحًا بالحق وللحق".

وتابع: "لقد كان جسده في الخارج وروحه في فلسطين، فإن رحل أبا عبد الله إن هناك آلاف سيخلفونه لاستكمال مشروع الجهاد والمقاومة نحو تحرير فلسطين".