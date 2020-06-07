الشعبية: ترجّل أبو عبد الله وخياره المقاومة ونحن على العهد والأمانة

نعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القائد الدكتور رمضان شلح، الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي.

وقال القيادي في الجبهة الشعبية، هاني الثوابتة، خلال كلمته في أداء صلاة الغائب على روح الدكتور رمضان شلح، إن أبا عبد الله ترجّل وخياره في المقاومة، وترجل وملايين اللاجئين الفلسطينيين والمقاومين والأحرار من أبناء شعبنا وأمتنا يحفظون الوصية والعهد والأمانة التي تركها أبو عبد الله وقادتنا العظام.

وأضاف الثوابتة: "كأني أرى هذا القائد الهمام يوم قدم المبادرة ذات النقاط العشر لتؤكد وحدودية الدكتور الذي كان همه في كل يوم من أيام المواجهة والاشتباك مع الاحتلال والمعاناة التي يتعرض لها الشعب، أن الوحدة هي طريقنا للخلاص من الاحتلال والانتصار على العدو، وأن الوحدة ط يقنا لنستعيد من جديد روح المقاومة في مواجهة هذا المشروع الصهيوني على أرض فلسطين".

وتابع: "يغادرنا أبو عبد الله وتبقى المسؤولية أن نحفظ عهده بأن نستمر على ذات الطريق، والمسار الكفاحي المستمر حتى ننتصر لشعبنا ولقضيتنا وشهدائنا ومعاناة شعبنا، ولهذه القافلة الطويلة من التضحيات، شهداء أسرة وجرحى".