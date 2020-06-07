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المقاومة الشعبية: شلح حمل هم المشروع الفلسطيني وصاغ لنا برنامج النقاط العشر للخروج من المأزق الوطني

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 15:50 - 07 يونيو 2020
وفاة الدكتور شلح وفاة الدكتور شلح
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أكد القيادي في لجان المقاومة الشعبية أبو رضوان نصير أن الدكتور رمضان عبدالله شلح كان يحمل همَّ المشروع الفلسطيني، وصاغ برنامج "النقاط العشر" للخروج من المأزق الوطني الفلسطيني.

وقال أبو رضوان نصير في كلمة له خلال مشاركته في صلاة الغائب على فقيد الامة الدكتور رمضان عبدالله شلح: أبو عبدالله عاش ومات على همِ الوطن، لم يكن يغيب عنه المشروع ولو هنيهة، ولقد قدم لنا خارطة الطريق والنقاط العشر التي كنا نعتبرها خارطة طريقٍ للخروج من المأزق الذي تمر به القضية الفلسطينية.

وتابع: سنواصل السير على طريق وخطى الشهيد شلح، ورفيق دربه جمال ابو سمهدانة قائد لجان المقاومة الشعبية الذي استشهد في نفس التاريخ.

 

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